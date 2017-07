Hoe dan ook boert de economie slecht en is er een tekort aan voedsel en medicijnen, waardoor tienduizenden Venezolanen gevlucht zijn naar de buurlanden en naar de Verenigde Staten. Ook de werkloosheid is fors de hoogte ingegaan en wat er wel ligt in de winkelrekken, is vaak te duur voor veel mensen.

Voor een deel heeft dat te maken met de lage olieprijzen. Venezuela is een groot olieproducent en een lid van het oliekartel OPEC. Die prijzen zijn echter al jaren erg laag en treffen vooral olielanden met een grote bevolking.

De regering van Maduro heeft door het wegvallen van linkse regeringen in Brazilië, Argentinië en Peru ook plots een pak minder bondgenoten in de regio. De oude bondgenoot, het kleine en communistische Cuba, is economisch ook niet echt een sterkhouder voor Venezuela.