Slechts 8 procent van de Belgen ontvangt dagelijks of wekelijks gasten thuis, 27 procent doet dit minstens één keer per maand en 66 procent doet dit minder vaak of nooit. "Opvallend is dat mannen vaker gasten bij hen thuis entertainen: 11 procent van de Belgische mannen doet dit dagelijks of wekelijks, tegenover maar 5 procent van de Belgische vrouwen. Zeventig procent van de vrouwen doet dit dan ook minder frequent dan één keer per maand of zelfs nooit, tegenover 62 procent van de mannen", aldus Palmans.

Ook in België zijn het vooral de gezinnen met kinderen die het vaakst gasten entertainen bij hen thuis. Zestien procent van de gezinnen met kinderen jonger dan zes jaar doet dit dagelijks of minstens één keer per week.