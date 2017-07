Hun tijd in Libië hebben de kinderen unaniem als het meest traumatiserende deel van hun reis op land ervaren, aldus nog Unicef. Bijna de helft van de kinderen (47 procent) werd ontvoerd in Libië, klinkt het. Daarnaast bleek 23 procent van hen willekeurig te zijn gearresteerd en zonder aanklacht in de gevangenis te zijn gehouden. Het gaat dan vooral om kinderen uit verschillende landen in Sub-Saharisch Afrika, maar ook uit Bangladesh.

"Degenen die wel als doel hadden om naar Europa te komen, hoopten op een betere opleiding, respect voor hun rechten, en wilden vooruit komen in het leven. Zodra ze Europa bereiken, is de werkelijkheid verdrietig genoeg heel anders en blijft er van hun verwachtingen weinig over", aldus nog Kahn.

Het onderzoek is uitgevoerd in Italië en Griekenland bij in totaal 850 kinderen tussen de 15 en 17 jaar. Kinderen in Italië zijn meestal onbegeleid, in Griekenland kwam 91 procent aan met familieleden.