Ook Rusland reageert afwijzend, al houdt het Kremlin het met de omschrijving "triestig" nog altijd vrij gematigd. Sergej Riabkov, de viceminister van Buitenlandse Zaken, is scherper: "De sancties zullen niet zonder gevolgen blijven. Het is een ernstige stap naar de vernietiging van de perspectieven voor een normalisering van de betrekkingen tussen de VS en Rusland".

De Congresleden hebben tot die sancties besloten uit onvrede over de mogelijke inmenging van Rusland in de VS-verkiezingen en in het conflict over Oekraïne. Dat laatste land heeft overigens al positief gereageerd op het nieuws.

Dat het Kremlin kalm reageert, is wellicht te verklaren doordat het weet dat president Donald Trump niet enthousiast over over de sancties en het het Amerikaanse staatshoofd niet nodeloos wil irriteren.