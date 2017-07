Vicevoorzitter Frans Timmermans zei dan weer het volgende: "Het is tijd om de onafhankelijkheid van het Grondwettelijk Hof te herstellen door of de wetten voor de hervorming van het gerecht in te trekken of die in overeenstemming te brengen met de Poolse grondwet en de Europese standaarden van gerechtelijke onafhankelijkheid."

In Polen zelf heeft president Andrzej Duda gisteren een wet ondertekend over de hervorming van lagere rechtbanken. Twee andere wetten die eerder door het parlement waren goedgekeurd, waaronder die over het Grondwettelijk Hof, heeft hij tot nu toe weigeren te tekenen, waardoor ze geen wet worden.

Intussen wordt er in Polen nog altijd dagelijks betoogd tegen de hervorming van het gerecht.