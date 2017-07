Die beslissing wordt nu door het Europese Hof van Justitie teruggedraaid en dus Blijft Hamas op de terreurlijst. Concreet betekent dat dat de tegoeden van Hamas bevroren blijven en dat leden van de groep geen visa krijgen om naar Europa te komen.

Het Hof van Justitie stelt dat de "Europese Raad een persoon of een entiteit op de lijst kan behouden als die oordeelt dat er voldoende risico is dat die persoon of entiteit betrokken zou kunnen zijn bij terreurdaden waarvoor die op de lijst terechtgekomen zijn".

Hamas is een radicale Palestijnse groepering die in het verleden aanslagen heeft uitgevoerd tegen burgers in Israël. De groep controleert de Gazastrook.