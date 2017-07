Staat Rajoy dan zelf niet terecht, dan is het toch de eerste keer dat een Spaanse premier op dergelijke wijze komt getuigen op een proces. Het hof wil van Rajoy meer uitleg over de gang van zaken bij de PP in 2003 en 2004, op het ogenblik van de feiten.

Rajoy was toen vice-secretaris-generaal en secretaris-generaal van de Partido Popular. De premier ontkent evenwel dat hij weet had van illegale betalingen aan zijn partij.

In totaal staan een veertigtal mensen terecht, politici en zakenlui. De hoofdbeklaagde is de zakenman Francisco Correa. Hij zou een netwerk van privépersonen en bedrijven hebben uitgebouwd die geld versluisden naar de Partido Popular in ruil voor lucratieve openbare aanbestedingen.

Rajoy is premier sinds 2011. Zijn partij PP kampt al langer met allerlei financiële schandalen, maar dat geldt evenzeer voor tal van oppositiepartijen.