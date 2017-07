Het Zuiden van Frankrijk lijdt nog altijd zwaar onder verschillende bosbranden. Niet enkel in de departementen Alpes-Maritimes, de Vaucluse en op het eiland Corsica maar ook in het departement Var is de brandweer met een grootschalige actie bezig om de aanhoudende bosbranden onder controle te krijgen.

In het departement zou al meer dan 800 hectare bos door het vuur verwoest zijn. Er zouden ook meer dan 20 gewonden gevallen zijn. De brandweer heeft meer dan 500 manschappen ingezet om het vuur te blussen, die ruggesteun zouden krijgen van blusvliegtuigen en helikopters.

In de regio rond Bormes-les-Mimosas werden uit voorzorg 10.000 mensen geëvacueerd. In de regio verblijven op dit moment veel toeristen. Op de Franstalige zender RTL vertellen verschillende getuigen hun verhaal. "Mijn ouders verbleven met hun kampeerwagen op een camping vlakbij Bormes-les-Mimosas", vertelt één van hen. "Vannacht moesten ze die plots verlaten, ze werden geëvacueerd naar een nabijgelegen strand. Ze hebben enkel hun pyjama nog en weten niet of ze de rest van hun spullen nog kunnen terugkrijgen."

Andere getuigen vertellen dan weer over de totale paniek die uitbrak op het moment dat de evacuatie begon. De burgemeester van Bormes-les-Mimosas denkt intussen dat er kwaad opzet in het spel is en dat het vuur is aangestoken.