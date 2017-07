Details over de aanklacht tegen de kardinaal zijn nog niet bekend gemaakt. Hij is wel de hoogste rooms-katholieke geestelijke die tot nu toe terechtstaat in verband met seksueel misbruik. George Pell is een vertrouweling van paus Franciscus en dus was de belangstelling voor de zaak enorm. Hij werd omschreven als de derde machtigste man in Rome.



Paus Franciscus heeft altijd gezegd hard te zullen optreden tegen seksueel misbruik in de kerk. Niettegenstaande er in 2014 al beschuldigingen waren tegen Pell dat hij andere misbruikzaken tegen geestelijken zou hebben toegedekt heeft Franciscus Pell toch benoemd.