Dat het vooral een symbolische overwinning was, bleek al enkele uren later, toen de Republikeinen al meteen een eerste meer inhoudelijk plan tot aanpassing van Obamacare op de senatoren loslieten. De stemming daarover werd echter een koude douche voor de Republikeinen: 57 senatoren stemden tegen.

Om het voorstel goedgekeurd te krijgen, was een meerderheid van 60 senatoren nodig. "In het plan zaten namelijk maatregelen die nog niet waren doorgerekend door de Rekenkamer van het Congres en daarom zijn 60 stemmen nodig", legt Björn Soenens uit. Het nieuwe plan "ging onder meer over 100 miljard extra voor armere Amerikanen en verzekeringsplannen die zeer goedkoop zouden zijn, maar amper dekking zouden bieden".

9 Republikeinen stemden echter tegen het plan (en 48 Democraten), wat meteen duidelijk maakt dat de Republikeinse senatoren wel over een afschaffing of aanpassing van Obamacare willen praten, maar daarom niet zomaar om het even welk plan voor een aangepaste of nieuwe zorgwet zullen steunen.

De Republikeinse senator John McCain zei dat ook met zoveel woorden in een opmerkelijke speech gisteravond na de eerste stemming. "Ik zal niet stemmen voor dit wetsvoorstel zoals het nu voorligt. Het is op dit moment een lege doos van een wet, dat weten we allemaal."