Eerste stap naar ontmanteling Obamacare

Hooggeplaatste gasten zijn zondag verwacht op de Grote Markt van Ieper voor de herdenking van de Slag om Passendale. De Britse openbare omroep BBC trekt zowat alle registers open. Met honderden medewerkers is de BBC neergestreken in de Westhoek om alles tot in de puntjes voor te bereiden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Eerste stap naar ontmanteling Obamacare

Hooggeplaatste gasten zijn zondag verwacht op de Grote Markt van Ieper voor de herdenking van de Slag om Passendale. De Britse openbare omroep BBC trekt zowat alle registers open. Met honderden medewerkers is de BBC neergestreken in de Westhoek om alles tot in de puntjes voor te bereiden.