You win some, you lose some: terwijl Trump vanavond in de Amerikaanse Senaat een nipte overwinning binnenhaalde met de goedkeuring van het begin van het debat over de afschaffing van Obamacare, kreeg hij in het Huis van Afgevaardigden een opdoffer.

Met een overweldigende meerderheid van 388 tegen 2 stemmen hebben de volksvertegenwoordigers nieuwe sancties tegen Rusland, Iran en Noord-Korea goedgekeurd. Nochtans heeft Trump zich altijd tegen zulke sancties gekant.

Toch zijn de sancties nog niet voor meteen. Eerst moet de Senaat de wet nog goedkeuren. Daarna gaat de tekst naar het Witte Huis waar Trump zijn zegen zal geven dan wel zijn veto zal uitspreken. Volgens het Witte Huis heeft hij nog geen definitieve beslissing genomen.