In Washington D.C. is even over 21 uur onze tijd een nieuw hoofdstuk in de saga van de Amerikaanse zorgwet aangesneden. Concreet heeft de Senaat nipt ingestemd om het debat over de aanpassing van Obamacare te openen.

De stemming was een dubbeltje op zijn kant. In de Senaat hebben de Republikeinen 52 zitjes, de Democraten 48. Vooraf was het echter lange tijd onduidelijk of de Republikeinen wel een meerderheid zouden behalen, omdat niet alle Republikeinse senatoren de neus in dezelfde richting hadden.

Uiteindelijk stemden 2 Republikeinse senatoren samen met alle Democraten tegen de opening van het debat waardoor de stemming ex aequo op 50-50 eindigde. Zoals de wet voorschrijft, was het hierop aan vicepresident Pence om de schaal te doen kantelen. Zoals verwacht stemde hij vóór het openen van het debat.