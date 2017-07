Op seks en seksueel genot staat geen maximumleeftijd. Wie al wat ouder is, zal het ongetwijfeld beamen, maar nu staat het ook zwart op wit in een arrest van het EHRM in Straatsburg. Dat heeft zich in die zin uitgesproken in de zaak van ene Maria Morais, een Portugese vrouw geboren in 1945.

In 1995 onderging Morais een gynaecologische ingreep in een ziekenhuis in Lissabon. Dokters verwijderden verschillende klieren uit haar vaginawand, maar daarbij beschadigden ze haar schaamzenuw. Hierdoor ging ze al snel hevige pijnen lijden, werd ze incontinent en kreeg ze last van gevoelloosheid in de vagina met nefaste gevolgen voor haar seksleven.