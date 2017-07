Hevige bosbranden in zuiden van Frankrijk, bewoners geëvacueerd

In het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd hevige bosbranden. In totaal is meer dan 2.000 hectare bos verwoest. In de buurt van Nice en op het eiland Corsica moesten bewoners worden geëvacueerd. Van slachtoffers is voorlopig geen sprake.

