Vandaag deed president Trump daar nog meer dan een schep bovenop. Hij verwijt Sessions dat hij wel ERG (in drukletters) zwak optreedt tegen wat hij "de misdaden van Hillary Clinton" noemt. Om alles duidelijk te maken, somt de president die "misdaden" nog eens op: het schandaal rond het e-mailverkeer van Clinton als minister van Buitenlandse Zaken, de DNC-server (server van de Democraten die gehackt zou zijn door de Russen) en het lekken van gevoelige informatie.

In een andere tweet gaat Trump nog een stap verder. Volgems hem probeerde Oekraïne vorig jaar de kiescampagne van Trump te ondermijnen om zijn rivale Hillary Clinton te steunen. "Waar is het onderzoek, AG (Attorney General of minister van Justitie)?".

Nog een beetje later twitterde Trump kritiek op waarnemend directeur van de federale politie FBI, Andrew McCabe, wiens vrouw Jill 700.000 dollar zou gekregen hebben van H. (Hillary Clinton) en dus niet partijdig zou kunnen zijn in het onderzoek naar de Russische connectie. Jill McCabe probeerde als Democrate een senaatszetel in Virginia te winnen, maar slaagde daar niet in. Ze kreeg daarvoor financiële steun van actiecomités rond gouverneur McAuliffe en van andere figuren van de Democratische partij.

Tenslotte vuurde president Trump nog een tweet af, nu over iets heel anders. Zo is hij erg enthousiast over een belangrijk handelsakkoord dat hij met het Verenigd Koninkrijk wil afsluiten en verweet hij de Europese Unie om erg protectionistisch op te treden tegen over de Verenigde Staten.