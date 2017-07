Sinds de val van dictator Moe'ammar al-Khaddafi in 2011 wordt Libië verscheurd door de strijd van talrijke gewapende milities en bendes. Op een bepaald ogenblik waren er twee regeringen en twee parlementen, één in de westelijke hoofdstad Tripoli en één in de oostelijke stad Tobruk.

In 2015 werd een vredesverdrag gesloten en sindsdien zetel een door de internationale gemeenschap erkende regering in Tripoli. Die controleert echter slechts delen van het westen van Libië. Generaal Haftar, een vroegere medewerker en daarna dissident tegen Khaddafi, heeft zich met een sterk leger in het oosten van het land verschanst en daar zijn regime opgelegd, dat nogal wat gelijkenis vertoont met dat van president Abdul Fatah al-Sisi in Egypte.

Het stabiliseren van Libië is voor Europa van groot belang. Van hieruit vertrekken de meeste vluchtelingen uit Afrika over de Middellandse Zee naar Europa, 93.000 sinds het begin van dit jaar. Anderzijds proberen ook moslimterreurgroepen zoals IS voet aan de grond te krijgen in Libië. Van daaruit worden ook aanslagen uitgevoerd in de buurlanden zoals Tunesië.