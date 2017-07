In de regio rond Saint-Tropez, Nice en Avignon en op het eiland Corsica zijn er bosbranden aan de gang. Volgens de civiele bescherming is er in totaal al meer dan 3.000 hectare in de as gelegd. In het departement Var zou er al meer dan 600 hectare afgebrand zijn en in de Vaucluse zou het om meer dan 800 hectare gaan. Op Corsica zou er al 1.500 hectare verwoest zijn.

Er zijn honderden brandweermannen bezig met het vuur te bestrijden en er worden 19 watervliegtuigen ingezet. Volgens de plaatselijke autoriteiten moet er nog veel versterking komen om het vuur effectief de baas te kunnen. De brandweer vreest dat het vuur zich verder zal verspreiden door de aanhoudende droogte, de sterke wind en de hoge temperaturen in de regio. De oorzaak van het vuur is nog niet gekend.

De hulpdiensten hebben al honderden mensen in veiligheid moeten brengen. Er is geen sprake van vermiste personen of doden, maar er zijn wel 15 politieagenten en 4 brandweermannen gewond geraakt.