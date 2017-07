De zelfmoordcijfers van Japan zijn de hoogste binnen de G7, de belangrijkste industrielanden van de wereld. Japan kent 18,5 zelfmoorden per 100.000 inwoners. Daarmee staat het land volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) onder meer boven Frankrijk (15,1), de VS (13,4) en Groot-Brittannië (7,5) in de lijst.

De regering wil medische centra ter ondersteuning van Japanners die reeds een zelfmoordpoging ondernamen en van moeder die kampen met een postnatale depressie. Maar evengoed het pesten op scholen wordt aangepakt -door bijvoorbeeld aanspreekpunten- als de druk die heel wat jonge werknemers ondervinden bij het uitoefenen van hun job.