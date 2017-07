"McCain maakt werkelijk een dramatische terugkeer naar Washington. Als je weet dat je nog 16 maanden te leven hebt, dan moet het wel érg belangrijk zijn om naar het Congres terug te keren", zegt Amerikacorrespondent Björn Soenens daarover.

"Vandaag is er een belangrijke procedurestemming gepland in de Senaat, om een debat te starten over een mogelijke nieuwe afschaffing van Obamacare. De Republikeinen hebben daar 50 stemmen nodig, en elke stem telt dus. Halen ze die 50 stemmen niet, dan kan het debat over de afschaffing van Obamacare of een vervangwet daarvoor zelfs niet geopend worden."

President Trump heeft zich in een televisietoespraak nog eens tot de senatoren gericht. Hij vraagt hen met aandrang om ervoor te zorgen dat Obamacare weggestemd wordt, voor alle "vergeten slachtoffers" van die wet, "onschuldige hardwerkende Amerikanen die niet gevraagd hebben om een systeem waarin de overheid de gezondheidszorg overneemt", zoals Trump het omschrijft. Maar daarin kunnen de aanwezigheid en de stem van McCain de plannen van Trump dus maken of kraken.