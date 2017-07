Herbert werd gevraagd op Balmoral, de Schotse zomerresidentie van de Britse koninklijke familie. "De Queen wilde met me praten omdat ze bezorgd was over Diana." Herbert omschrijft het als een "heel persoonlijk gesprek". "Ze wilde weten hoe Diana zich voelde en of het zó erg was als de geruchten lieten uitschijnen", aldus Herbert in de documentaire waaraan Diana's zonen, prins William en Harry, hun volledige medewerking verleenden. We schrijven 1992, het woelige jaar waarin Diana en kroonprins Charles na elf jaar huwelijk de scheiding aanvragen.

Herbert zocht daarna Diana op. Hij zag de prinses van Wales duidelijk worstelen met vanalles. "Hoewel de zaken niet bepaald gemakkelijk waren in haar huwelijk", stelt Herbert, waren de zonen Diana's absolute rots in de branding. "Diana was, zoals jullie weten, héél emotioneel (de Britse pers schreef in die tijd uitgebreid over boulimie-aanvallen, depressies en huiselijke scènes, red.). Toen de jongens in hun slaapkledij binnenvielen, klaarde heel haar gezicht op. Je kon zien dat William en Harry het belangrijkste in haar leven waren."

De getuigenis van Herbert doorprikt enigszins het beeld van een afstandelijke Queen die haar schoondochter aan haar lot zou hebben overgelaten.