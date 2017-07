Hoewel polygamie in de Canadese strafwet staat en dus strafbaar is, wordt deze uitspraak in Canada beschouwd als grote test voor de religieuze vrijheid in het land. "Ons Charter of Rights (een deel van de grondwet waarin de politieke en burgerrechten van de Canadezen zijn opgenomen, nvdr) geldt als hoogste recht in ons land, maar we moeten beseffen dat ook die rechten niet absoluut zijn", zegt Wally Opal, voormalig raadsman van de Canadese overheid over de uitspraak in Canadese media.

In 2011 oordeelde het hooggerechtshof van British Colombia nog dat de anti-polygamiewet een inbreuk is op de religieuze vrijheid in Canada. Het laatste juridische woord lijkt hier na dit vonnis nog niet over gezegd.