Het is een beeld dat ogenblikkelijk ontroert: een Amerikaanse soldaat in volle gevechtsuitrusting die een kleine jongen op de knie heeft, de beiden vrolijk lachend. Het plaatje is genomen in juni 1944 in Trévières in de Calvados, luttele dagen na de landing in Normandië.

De naam van de soldaat is bekend. Hij heette Fred Linden en is intussen overleden. Naar de identiteit van de jongen van toen was het gissen, ook voor de familie van Linden die de foto al die tijd heeft bewaard. Een maand geleden heeft de echtgenoot van een nicht het kiekje op Reddit gegooid met de vraag of iemand de jongen kon identificeren.

Dankzij het personeel van het Mémorial de Caen is dat enkele dagen geleden eindelijk gelukt. Het betreft ene Gérard Poincheval, een bejaarde man van 76 die tien jaar geleden vergeefs zelf op zoek ging naar de identiteit van de soldaat op de foto. "Ik was 2 jaar in 1944, mijn herinneringen zijn vaag", vertelt hij aan een lokale krant. Toch is hij samen met zijn familie zeker dat hij de jongen is, onder meer door foto's te vergelijken.

Ene Marcel Castel die vandaag in Perpignan woont, vertelt een ander verhaal. Hij is ongeveer even oud als Poincheval en zou zelf de jongen op de foto zijn, laat hij via de verpleegkundige van zijn echtgenote weten. De foto hangt volgens haar al jaren in hun eetkamer.