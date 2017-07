Sommige tot de hoeveelheid van een olympisch zwembad per minuut. Maar door de klimaatverandering komen er steeds meer hittegolven en periodes van droogte. Daarom zullen energiecentrales hun productie vaker moeten terugschroeven zegt onderzoeker Sebastian Deetman. "Het wordt warmer, dus er is minder koelwater beschikbaar. De gebieden waar het nu al warm is, waar nu al waterschaarste is kunnen we verwachten dat dat nog meer problemen zal opleveren. Het koelwater mag eigenlijk alleen maar terug het milieu instromen als het lager dan 23 graden Celsius is. Als het een warme zomerdag is dan kan er een probleem zijn als het water al bijna die temperatuur heeft dan kun je het water al niet meer gebruiken om het te koelen, want dan warmt het namelijk heel snel nog meer op", aldus Deetman.