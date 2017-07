Het oude centrum van Schaffhausen werd afgezet en de inwoners werd gevraagd om binnen te blijven nadat er gemeld was dat een man vijf mensen verwond had in een filiaal van verzekeraar CSS. De politie bevestigt ook dat twee mensen zwaargewond zijn.

Ooggetuigen zeiden dat de man met een kettingzaag rondliep, wat de politie later bevestigde. De politie beschrijft de verdachte als een kale, onverzorgde man van 1,90 meter. Volgens de openbare aanklager had de 51-jarige man geen vast adres, maar stond hij geregistreerd in Graubünden, een kanton aan de grens met Italië. De man werd in 2014 en 2016 veroordeeld voor een overtreding op de wapenwet.

De klopjacht op de verdachte wordt met grote middelen voortgezet. Hij zou met de auto gevlucht zijn en de politie spoort hem op met helikopters. De Duitse politie zorgt voor versterking. De politie sluit een terreurdaad uit.