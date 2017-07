Klopjacht op man met kettingzaag in Zwitserland

In Schaffhausen, in Zwitserland, is een klopjacht aan de gang op een man die voorbijgangers zou hebben verwond met een kettingzaag. Daarbij raakten 5 mensen gewond, van wie 2 zwaargewond. Volgens de politie gaat het niet om een terreurdaad.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Klopjacht op man met kettingzaag in Zwitserland

In Schaffhausen, in Zwitserland, is een klopjacht aan de gang op een man die voorbijgangers zou hebben verwond met een kettingzaag. Daarbij raakten 5 mensen gewond, van wie 2 zwaargewond. Volgens de politie gaat het niet om een terreurdaad.