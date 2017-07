Dit is een van de weinige gevallen van hiv-patiënten die langdurig in remissie zijn en dus geen symptomen van het virus vertonen. Enkele jaren geleden vertoonde een Amerikaans meisje, de ‘Mississippi baby’, ook geen symptomen meer. Bij haar werd de kuur al begonnen toen ze nog maar een dag oud was. Toen het meisje na vijf maanden zonder medicatie bij een controle zeer lage niveaus van hiv bleek te hebben, werd er beslist om haar geen meer te geven om te zien hoe lang de remissie zou duren. Na twee jaar zonder medicatie werd er weer hiv bij haar vastgesteld.



Een Franse vrouw van 20 jaar is ondertussen al veertien jaar in remissie. Zij werd ook geboren met hiv en kreeg medicatie tot ze zes jaar oud was. Toen haar ouders haar geen medicatie meer gaven, keerde het virus niet terug. Een jaar later werd er in haar bloed ook geen hiv vastgesteld. In 2015 kondigde de IAS aan dat ze nog steeds in remissie was.



Dokters waarschuwen echter dat de overgrote meerderheid van hiv-patiënten terugvallen als de kuur stopgezet wordt. Ze zeggen dat de globale boodschap moet blijven dat een kuur bij kinderen niet stopgezet mag worden. Sinds het begin van de hiv/aids-crisis in de jaren ’80 zijn er al 35 miljoen mensen gestorven aan de ziekte.