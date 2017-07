Autobom in westen van Kaboel maakt 35 slachtoffers

In Kaboel, Afghanistan, zijn vanmorgen zeker 35 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag met een bomauto. Er zijn ook tientallen gewonden. De aanslag gebeurde in het westen van de stad, in een wijk waar vooral sjiieten wonen. Sinds begin dit jaar zijn in Afghanistan al zeker 1.600 burgers gedood bij aanslagen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Autobom in westen van Kaboel maakt 35 slachtoffers

In Kaboel, Afghanistan, zijn vanmorgen zeker 35 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag met een bomauto. Er zijn ook tientallen gewonden. De aanslag gebeurde in het westen van de stad, in een wijk waar vooral sjiieten wonen. Sinds begin dit jaar zijn in Afghanistan al zeker 1.600 burgers gedood bij aanslagen.