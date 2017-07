Gisteravond trokken de twee jongemannen de ambassade binnen, zogezegd om timmerwerken uit te voeren. Met een schroevendraaier vielen ze daarbij een Israëlische veiligheidsagent aan. De man raakte daarbij lichtgewond, maar kon de twee wel nog neerschieten. Een van de twee stierf onmiddellijk, de andere overleed later aan zijn verwondingen. Volgens Israëlische media was een van de twee aanvallers een tiener van 17.

Het incident vindt plaats na een avond van druk diplomatiek overleg tussen Israël en Jordanië over het oplopende geweld rond de Tempelberg in Jeruzalem. Dit weekend plaatste Israël veiligheidspoortjes aan de ingang naar de Al-Aqsamoskee, een erg belangrijke plek voor de Palestijnen. Sindsdien is het erg onrustig in Jeruzalem.

Ook in Jordanië kwamen duizenden op straat om te protesteren tegen de Israëlische beslissing. Of er een onmiddellijk verband bestaat tussen de incidenten aan de ambassade en de toestand op de Tempelberg is nog niet duidelijk.

De Verenigde Staten sturen intussen een speciale gezant naar Israël en straks komt ook de VN-veiligheidsraad over de kwestie bijeen.