In het westen van Kaboel wonen heel wat politici. De bomauto ontplofte in de buurt van de woning van Mohammad Mohaqiq, de rechterhand van premier Abdullah Abdullah. Mohaqiq zelf raakte niet gewond. Verschillende gebouwen in de buurt zouden zwaar beschadigd zijn, waaronder ook een privé-universiteit.

De slachtoffers zijn allemaal burgers. Het is vandaag precies een jaar geleden dat bij een aanslag van een andere terreurgroep, IS, 80 mensen om het leven kwamen in Kaboel.