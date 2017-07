Italië heeft een van zijn droogste lentes in 60 jaar achter de rug , en in sommige delen van het land is de regen 80 procent onder het normale peil gebleven. In de eerste zes maanden van het jaar heeft het in en om Rome slechts 26 dagen geregend tegenover 88 dagen in 2016. De totale neerslag bedroeg slechts een vierde van vorig jaar, waarin overigens ook al minder neerslag dan normaal gevallen is. Sinds het begin van deze maand is het bovendien abnormaal warm in Italië, en 2017 zal waarschijnlijk een van de warmste jaren uit de geschiedenis van Italië worden.

Bovendien zijn de waterleidingen in het gebied van Rome, dat beroemd is voor zijn aquaducten, waarvan er een aantal nog steeds rechtstaan, zo lek als een zeef. Volgens een analyse van de koepelvereniging van de nutsbedrijven Utilitalia verliezen de leidingen, die vaak al tientallen jaren oud, tussen 26 procent van al het water in het noorden van het land, tot 46 procent in het centrale en zuidelijke gedeelte van het land.

In Rome is de toestand echt kritiek geworden nadat de gouverneur van de provincie Lazio, waartoe Rome behoort, besloten had dat er geen water meer gepompt mocht worden uit het Bracciano-meer. Dat meer werd vroeger enkel als reserve gebruikt voor de watervoorziening van Rome, maar de laatste jaren is het gewoon een onderdeel geworden van de watervoorziening. Het peil in het meer staat nu zo laag dat het volgens de gouverneur tot een milieuramp zou leiden als er nog meer water uit gepompt zou worden. Het Bracciano-meer is goed voor 8 procent van het water in Rome.

Met het wegvallen van het meer is de situatie nu zo kritiek dat er tot een rantsoenering moet overgegaan worden. Die zou woensdag ingaan en drie miljoen inwoners treffen. De stad wordt in tweeën gedeeld, en gedurende 8 uur wordt het water afwisselend in de ene en de andere helft afgesloten. Eerder waren ook al een aantal van de drinkfonteintjes, de kenmerkende nasone-kraantjes, afgesloten, en mogelijk worden ook de beroemde fonteinen in Rome drooggelegd.

Bij ziekenhuizen worden grote watertanks geplaatst. Ook de brandweer wordt voorzien van water. Parken kunnen besproeid blijven door water uit de Tiber-rivier, die door Rome loopt. Tot wanneer de waterrantsoenering van kracht zal blijven, is niet bekend.