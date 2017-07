Het taoïsme (daoïsme eigenlijk) is naast het boeddhisme en het confucianisme één van de drie grote levensbeschouwingen in China. De oorsprong zou teruggaan tot de wijsgeer Laozi uit de 6e en 5e eeuw voor Christus. Die zou de auteur zijn van de "Tao Te Ching" of "Daodejing", een klassiek werk in de Chinese literatuur.

Volgelingen van de Tao/Dao ("de weg") wordt aangeraden een ethnische verantwoorde levensstijl te volgen in overeenstemming met de natuur. Het centrale concept is "wu wei", wat vertaald wordt als niets (kwaad) doen of meegaan met de natuur en het taoïsme staat in die zin tegenover de meer strakke moraliteit van het confucianisme.

Het taoïsme kent zowel een zeer filosofische als een meer volkse variant, waarbij godenverering centraal staat. Het taoïsme komt vooral voor in China en door mensen van Chinese afkomst bewoonde gebieden zoals Taiwan, Singapore en Zuidoost-Azië.