"Rubberkogels zullen ons niet tegenhouden", zo tweette hij strijdvaardig vanuit het ziekenhuis. Het ziet er hoe dan ook niet naar uit dat het protest tegen Maduro zal stilvallen.

Wuilly Arteaga is een lid van "La Resistencia" ("het verzet"), een jongerenbeweging die de speerpunt vormt van het volksprotest tegen het links-populistische regime van Nicolas Maduro. Bij dat protest zijn de voorbije maanden al meer dan honderd doden gevallen.

In mei ging een filmpje van Arteaga viraal op het internet. Daarin was te zien hoe hij in tranen was uitgebarsten nadat aanhangers van Maduro zijn viool hadden stukgeslagen. Hij kreeg toen meteen wel een andere viool van een fan was spoedig weer op straat aan het spelen. Een maand later was hij in New York op uitnodiging van een Amerikaans parlementslid.