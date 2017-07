De Verenigde Staten en de meeste Arabische landen -denk maar aan Saudi-Arabië- zullen vrijwel zeker de wenkbrauwen fronsen bij die Iraans-Iraakse toenadering op militair gebied.

Sinds de ambtsaanvaarding van president Donald Trump in de VS zijn er weer spanningen tussen Washington en Teheran. Trump heeft -net als in de tijd van George W. Bush- weer gesproken over "de dreiging van schurkenstaten zoals Noord-Korea, Iran en Syrië". Vooral Iran financiert en traint volgens hem gewapende groepen in het Nabije Oosten. Iran ontkent dat en wijst op de rol van het Amerikaanse militaire ingrijpen in de destabilisering van de regio.

Saudi-Arabië en andere Arabische landen vrezen dan weer een "sjiitische omsingeling" nu er in de nasleep van de strijd tegen IS een as ontstaat van Iran over Irak en het zuiden van Syrië tot Libanon. De Saudi's beschuldigen Iran dan weer van steun aan de sjiitische Houthi's die grote delen van Jemen in handen hebben gekregen.