Ook minister van Justitie Jeff Sessions was blijkbaar vergeten om een aantal ontmoetingen met ambassadeur Kislyak te melden, zoals dat had gemoeten. Sessions vindt dat hij zich daarom niet over de zaak van de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen kan buigen en dat heeft dan weer de wrevel opgewekt van president Trump.

Kislyak is een veteraan in de diplomatie. Hij werd opgeleid als ingenieur en volgde later een specialisatie in buitenlandse handel. Sinds 1977 werkt hij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, eerst van de Sovjet-Unie, daarna van Rusland.

Zo was hij eind de jaren 80 al eens ambassadeur in Washington. Nadien was hij ambassadeur bij de NAVO en viceminister van Buitenlandse Zaken. Hij was vorig jaar ook aanwezig toen Trump -toen nog presidentskandidaat - zijn eerste toespraak over zijn visie op buitenlands beleid gaf.

Daar is niets mis mee, maar volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is Kislyak ook een spion die goed is in het ronselen van informanten. Rusland ontkent dat.