Britse prinsen openhartig over hun moeder in nieuwe documentaire

Eind volgende maand is het precies 20 jaar geleden dat de Britse prinses Diana om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Parijs. Voor het eerst sinds die tragische dag praten haar kinderen William en Harry openlijk over de relatie met hun moeder. Ze doen dat in een nieuwe documentaire, die morgenavond uitgezonden wordt.

