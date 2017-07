8 doden in vrachtwagen op parking van warenhuis VS

In San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, zijn 8 doden teruggevonden in een vrachtwagen op de parking van een warenhuis. Onder de slachtoffers bevinden zich 2 kinderen. 28 mensen verkeren nog in levensgevaar. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer van mensenhandel en gestikt door de hitte. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur opgepakt en onderzoekt de zaak.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

8 doden in vrachtwagen op parking van warenhuis VS

In San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, zijn 8 doden teruggevonden in een vrachtwagen op de parking van een warenhuis. Onder de slachtoffers bevinden zich 2 kinderen. 28 mensen verkeren nog in levensgevaar. Vermoedelijk zijn ze het slachtoffer van mensenhandel en gestikt door de hitte. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur opgepakt en onderzoekt de zaak.