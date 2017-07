De documentaire toont William en Harry die herinneringen ophalen terwijl ze door persoonlijke foto-albums van Diana bladeren. Er worden ook foto's getoond van hen samen met hun moeder die tot nu toe nog nooit gepubliceerd zijn.

"Voor William en mezelf was ze de beste moeder ooit. Het is moeilijk en het blijft moeilijk. Er gaat geen dag voorbij dat we niet wensen dat ze er nog is, dat we ons niet afvragen wat voor moeder ze nu zou zijn, welke rol ze in het openbare leven zou vervullen, wat een verschil ze zou maken, zegt Harry.

Voor de prinsen was de documentaire maken een moeilijke klus, maar "uiteindelijk ook ergens helend. We willen dat ze blijft voortbestaan in wat wij doen, dit is een gepaste manier", zegt William. Binnenkort werken ze ook nog mee aan een documentaire van de Britse openbare omroep BBC, maar nadien zijn ze niet meer van plan om nog veel openhartig en openlijk over hun moeder te praten.