"Schiet ze neer, want we zijn nu wat drugs betreft in een noodsituatie verzeild geraakt', riep Widodo op tijdens een toespraak. Vorige week heeft de Indonesische politie nog een Taiwanese man doodgeschoten die drugs het land probeerde binnen te smokkelen. Volgens de politie had hij zich tegen zijn arrestatie verzet.

Met zijn pleidooi voor het doodschieten van drugstrafikanten plaatst Widodo zich op dezelfde lijn van de Filipijnse president Rodrigo Duterte, die er al sinds vorig jaar onomwonden voor pleit om trafikanten gewoon te vermoorden. Sindsdien zijn al honderden verdachten om het leven gebracht. De Filipijnse aanpak krijgt internationaal heel wat kritiek.