Het gaat om een 17-jarige Palestijn die zwaargewond raakte bij protesten in El-Azariye, op de bezette Westelijke Jordaanoever ten oosten van Jeruzalem. Later is hij aan zijn verwondingen overleden.

De tweede dode is een 18-jarige Palestijn die overleden is in Abou Dis, eveneens op de Jordaanoever, toen een molotov-cocktail die hij naar de Israëlische troepen wilde gooien, ontplofte in zijn hand.

De Palestijnen protesteren tegen het feit dat Israël metaaldetectoren en veiligheidscamera's geïnstalleerd heeft aan de toegangen van de Haram al-Sharif, de Tempelberg, aan de al-Aqsa-moskee. Die "heilige plaats" in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad dat bezet en geannexeerd is door Israël, wordt beheerd door Jordanië, en de Palestijnen zien in de nieuwe maatregelen een poging van Israël om zijn controle over de plaats uit te breiden. Israël nam de maatregelen nadat op de Tempelberg twee Israëlische agenten gedood werden door drie Palestijnen.

Gisteren kwam het al tot gewelddadige protesten na het vrijdaggebed. Daarbij werden drie Palestijnen gedood, en nog gisteren werden drie Israëlische kolonisten doodgestoken door een jonge Palestijn in de buurt van Ramallah op de bezette Westelijke Jordaanoever.