Zo is er een gloednieuw lanceersysteem om de gevechtsvliegtuigen razendsnel in de lucht te krijgen. Op andere vliegdekschepen gebeurt dat met een katapult die wordt aangedreven door stoom, maar op de USS Gerald R. Ford gebeurt dat met een katapult die wordt aangedreven door een elektromagnetisch veld.

Dat nieuwe systeem had last van vele kinderziektes en is er mee verantwoordelijk voor dat de kostprijs is opgelopen tot 11 miljard euro, enkele miljarden meer dan voorzien.

Afgelopen maart had president Trump nog kritiek op dat prijskaartje. In een interview met Time Magazine stelde hij dat de Navy maar best blijft bij het oude katapultsysteem. "Het nieuwe systeem kost honderden miljoenen en is niet goed. Keer terug naar die verdomde stoom."