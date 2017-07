President Rodrigo Duterte had om die verlenging gevraagd en hij heeft die nu gekregen tot eind dit jaar. Stafchef Eduardo Ano had de parlementsleden gewaarschuwd dat er niet enkel gevaar driegt in Marawi, maar dat moslimextremisten ook van plan waren om in andere steden op Mindanao de macht over te nemen.

In mei nam de islamitische terreurgroep Abu Sayyaf samen met de verwante Maute-militie de macht over in Marawi op Mindanao. Die groepen voerden de vlag van de terreurgroep IS en zouden op het zuidelijke eiland "een provincie van het kalifaat van IS" willen stichten. Het leger probeert sindsdien Marawi te heroveren, maar dat verloopt erg moeizaam.