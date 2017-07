Honderden bewoners en toeristen slapen opnieuw buiten op Kos

Ze brachten de nacht door in hun auto, of in ligstoelen van hotels, sommigen gewoon in de olijfgaarden. De mensen zijn bang voor naschokken, na de aardbeving van gisteren.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Honderden bewoners en toeristen slapen opnieuw buiten op Kos

Ze brachten de nacht door in hun auto, of in ligstoelen van hotels, sommigen gewoon in de olijfgaarden. De mensen zijn bang voor naschokken, na de aardbeving van gisteren.