Dat kluwen verdient dan weer wat meer uitleg. Volgens de joden is de Tempelberg, Moriah of "Har haBayt" ("Berg van het Huis") de plaats waar de bijbelse aartsvader Abraham zijn zoon Izaak wou offeren en waar koning Salomon in de 10e eeuw voor Christus de tempel bouwde als standplaats van de Ark van Mozes. Die tempel werd in 586 v.C. verwoest door de Babyloniërs, maar in de Perzische tijd -ergens rond 510 v.C.- opnieuw opgebouwd. Van die Tweede Tempel zou de Klaagmuur de buitenmuur zijn.

De Romeinen verwoestten die tempel in 70 na Christus en bouwden er een tempel voor de god Jupiter. In de christelijke tijd werd de site verlaten, maar voor de moslims kreeg die later opnieuw betekenis. De Koran vermeldt dat de profeet Mohammed op een nacht een spirituele en fysieke reis maakte naar "de verste moskee" ("al-Masjid al-Aqsa"), maar waar die lag is niet duidelijk. Latere biografen zoals Ibn Ishaq wezen daarvoor de Tempelberg aan.

Na de Arabische verovering van Jeruzalem verrezen daar in 691 de Rotskoepelmoskee en in 705 vlakbij de al-Aqsa-moskee. Die site, Haram al-Sharif ("het edele heiligdom") met die twee moskeeën, werd zo voor de moslims de derde heilige plaats na Mekka en Medina.

De politiek speelt daarbij steeds een rol. Sinds de middeleeuwen is het beheer over die Haram al-Sharif in handen van een islamitische stichting of "waqf". In 1948 veroverde Jordanië Oost-Jeruzalem en kwam die stichting onder Jordaanse controle. Na de Israëlische verovering in 1967 is dat zo gebleven, al heeft Jordanië zijn claims op Palestijns grondgebied al lang opgegeven, dat over het heiligdom evenwel niet. Dat beheer is erg belangrijk voor het imago van de Jordaanse Hashimitische dynastie, die afstamt van de profeet Mohammed.