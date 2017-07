Enkele dagen geleden is Justine Damond doodgeschoten door een politieagent nadat ze zelf de politie had opgebeld om een mogelijke verkrachting te melden. De vrouw is kort daarna aan haar verwondingen overleden. De zaak heeft in Australië tot heel wat ophef geleid: voor premier Malcolm Turnbull is er geen enkele zinnige uitleg voor het doodschieten van de vrouw.

Politechef Harteau geeft toe dat het schietincident nooit had mogen gebeuren en stapt op. De burgemeester van Minneapolis heeft haar ontslag aanvaard en zegt dat ze sowieso het vertrouwen in Harteau was verloren.

Opvallend: de bodycams van de politieagenten stonden niet aan toen een van hen de vrouw doodschoot. De burgemeester van Minneapolis noemt dat onaanvaardbaar.

De politieagent die Justine Damond in de buik schoot, weigert intussen een verklaring af te leggen. Volgens de wet mag hij dat trouwens.