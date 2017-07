Mike Huckabee (foto in tekst) was in 2008 en 2012 presidentskandidaat voor de Republikeinen, maar moest het telkens in de voorverkiezingen afleggen, de eerste keer tegen senator John McCain, de tweede keer tegen huidig president Donald Trump. In beide campagnes stond Sarah Huckabee in de voorlijn, de laatste keer als manager van de campagne.

Dat weerhield er haar echter niet van om in januari adjunct-woordvoerder te worden van president Trump, na Sean Spicer. Het grootste deel van die tijd werkte Sarah Huckabee in de schaduw van Spicer, maar toen diens relatie met de pers alsmaar moeilijker werd, kwam Huckabee al meer op de voorgrond.

Haar naam werd al langer genoemd als opvolger van Spicer en nu die zelf de handdoek in de ring heeft gegooid, krijgt Sarah Huckabee haar kans. Het is een aartsmoeilijke job, zeker als je weet dat alles wat je tegen de pers zegt, enkele uren later onderuit gehaald kan worden door een tweet van de president zelf, maar Huckabee is dan ook als kind opgegroeid in de politiek.