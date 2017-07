Op de vraag hoe zijn relatie met de media was de voorbije zes maanden, antwoordde Spicer dubbel. Enerzijds vond hij een aantal parodieën over hem wel grappig, maar soms gingen die te ver. Sommige van die dingen gingen wel erg ver en waren gewoon dom of onnozel, vindt hij.

De meerderheid van de mensen in de media zijn niet geïnteresseerd in de feiten of de waarheid, enkel in het scoren op de televisie of een ster te worden op YouTube, aldus nog de voormalige woordvoerder van het Witte Huis.

Spicer heeft die functie zes maanden lang vervuld, sinds het aantreden van president Trump. De relatie met de pers was vanaf de eerste persconferentie in het Witte Huis al moeilijk en dat is nadien niet verbeterd. Wat Spicer nu gaat doen, is nog niet duidelijk.