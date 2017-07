Grote delen Nieuw-Zeelandse Zuidereiland getroffen door overstromingen

Een winterse stortbui zorgde in 24 uur tijd voor dubbel zoveel regen als normaal in de hele maand juli. Honderden bewoners zijn intussen uit hun huizen geëvacueerd. Openbaar vervoer in de regio ligt stil en verschillende grote wegen zijn afgesloten voor het verkeer.

