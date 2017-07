Jeff Sessions, nu minister van Justitie, was tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump een van diens belangrijkste adviseurs. Dat hij in die periode de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten ontmoet heeft, Sergej Kisljak, was al bekend. Ze hebben twee keer met elkaar gesproken.

Sessions moest eerder tekst en uitleg over die ontmoetingen komen geven voor de speciale onderzoekscommissie naar de Rusland-banden in de Senaat, maar de minister ontkende daar -opnieuw- staalhard dat de Amerikaanse verkiezingen of de kiescampagne tijdens die onderonsjes ter sprake waren gekomen.

The Washington Post schrijft nu dat die thema's wél aan bod gekomen zijn in de gesprekken tussen Sessions en Kisljak. Ze baseren zich op bronnen bij de Amerikaanse inlichtendiensten, die beslag hebben kunnen leggen op gesprekken waarin de Russische ambassadeur dat bevestigt aan zijn oversten in Rusland.

Wat Sessions en Kisljak precies besproken hebben in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vermeldt de krant niet. In de bewuste opnames zou Kisljak wel letterlijk zeggen dat hij en Sessions "beleidszaken besproken hebben die belangrijk kunnen zijn voor Rusland".