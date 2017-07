In deze clip, een jaar later, wordt beweerd dat die bewijzen er wel degelijk zijn. Coupplegers bekenden dat ze tot de Gülenbeweging behoorden. Een van de mannen die Erdogan had moeten vermoorden, had een gebedenboek van Gülen bij zich. Een andere zei dat hij de bevelen van Gülen opvolgde.

In archiefbeeld van Fethullah Gülen uit 1999 hoor je hem zijn aanhangers oproepen: “You must wait until (…) you have all the state power in Turkey.” De context wordt niet gegeven, en Gülen zelf beweerde herhaaldelijk – ook voor de Turkse rechtbank die hem geloofde – dat er met de opname was geknoeid. Maar het kan best zijn dat de quote zo hard is als hij klinkt.

De Gülenbeweging wordt soms omschreven als een sekte, een soort islamitische Opus Dei. Decennialang al zou Gülen pionnen hebben geplaatst in het gerechtelijk apparaat, het leger, de politie, de ambtenarij. De quote uit het filmpje past in zo’n scenario.